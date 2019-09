Трамп отрицает, что предлагал Пенсу остановиться в своем ирландском отеле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к решению вице-президента Майкла Пенса остановиться во время визита в Ирландию в отеле, принадлежащем американскому лидеру.

"Я не имел никакого отношения к тому, что вице-президент Майк Пенс решил переночевать в одном из принадлежащих мне курортов в ирландском Дунберге. Семья Майка многие годы живет в Дунберге, поэтому он захотел остановиться там во время своего визита в Европу, чтобы повидаться с родственниками!" – написал Трамп в Twitter.

I had nothing to do with the decision of our great @VP Mike Pence to stay overnight at one of the Trump owned resorts in Doonbeg, Ireland. Mike’s family has lived in Doonbeg for many years, and he thought that during his very busy European visit, he would stop and see his family!

