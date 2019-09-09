CNN рассказал о вывозе из РФ топ-шпиона ЦРУ в российском правительстве. Беспечность Трампа могла привести к раскрытию агента

Американский телеканал CNN сообщил, что ЦРУ было вынуждено отозвать из России своего «наиболее высокопоставленного источника» среди российских властных кругов из-за небрежного отношения президента Дональда Трампа к секретной информации.

«Соединенные Штаты успешно вывезли из России одного из своих высокопоставленных источников в российском правительстве в ходе не известной ранее операции 2017 года <...> Эвакуация россиянина отчасти была вызвана опасениями, что президент Дональд Трамп и его администрация, которые неоднократно неправильно обращались с секретными сведениями, могли способствовать разоблачению шпиона», – сообщает 9 сентября CNN со ссылкой на свои источники.

Решение о спецоперации было принято после встречи Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком, на которой американский президент раскрыл информацию о запрещенном в РФ ИГИЛ. Эти сведения не выдавали шпиона напрямую, однако могли привести к его раскрытию.

Имя агента не называется. Секретные службы США сожалели о потере столь высокопоставленного агента, так как ЦРУ осталось без «ключевого источника информации о внутренней работе Кремля, а также планах и взглядах российского президента».

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В ЦРУ не стали отвергать факт вывоза своего агента, однако назвали выводы CNN «неточными». «Информация о том, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточна», – рассказал официальный представитель разведывательного управления Бриттани Брамелл.

CNN не удалось получить комментарий от госсекретаря США Майка Помпео, который в то время возглавлял ЦРУ. В Белом доме назвали репортаж не только «неточным», но и «потенциально опасным для жизней людей».