Инвалидам третьей группы разрешат бесплатно парковаться. Но не всем

Министерство труда Российской Федерации предлагает распространить право бесплатной парковки на местах для инвалидов и на граждан с инвалидностью третьей группы. Но только для тех, у кого ограничены способности к передвижению.

В Минтруде подготовили проект постановления, который распространяет нормы 9 части статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно бесплатную парковку для транспортных средств инвалидов или перевозящих инвалидов, на инвалидов третьей группы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Сейчас бесплатно парковаться на специально отмеченных местах могут инвалиды первой и второй групп, говорится в пояснительной записке. На граждан с инвалидностью третьей группы эти нормы распространяются в порядке, определяемом правительством. Теперь же предлагается дать право бесплатной парковки тем из них, у кого имеются ограничения способности к передвижению любой из трех степеней выраженности – первой, второй или третьей.

Если проект будет принят, то изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.