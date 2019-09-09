«Будто бы взорвалась атомная бомба»: Америка поможет ликвидировать последствия урагана «Дориан» на Багамах

Глава агентства США по международному развитию Марк Грин посетил остров Абако и сравнил последствия урагана «Дориан» со взрывом атомной бомбы: только некоторые районы выглядят относительно неплохо, остальные же полностью уничтожены.

U.S. Coast Guard’s official Instagram page

Видеозапись с выступлением чиновника опубликовали мировые СМИ и подверстали фото Багамских островов: домов там не осталось, повсюду лежат кучи досок и торчат остовы машин. На одном из снимков видно, что яхта протаранила уцелевшее здание. По словам Грина, администрация Дональда Трампа поможет в преодолеть последствия катастрофы и пройдёт «долгий путь» ликвидации вместе с премьер-министром островов. Ранее президент США призвал перевозить людей на наименее пострадавшую территорию и временно размещать их на круизных лайнерах.

Как пишет EurAsiaDaily, ураган «Дориан» нанёс последние удары по побережью Северной Америки и ушёл в Атлантику 8 сентября. Он стал самым мощным штормом на Багамских островах за всю историю и удостоился наивысшей, пятой категории, что означает катастрофические разрушения. Скорость ветра достигала 320 километров в час. Больше других пострадал остров Абако, расположенный в северной части. 70 тысяч человек остались без домов, сотни пропали без вести, СМИ сообщали о 43 погибших. Ураган обрушился на архипелаг 2 сентября.