Победы оппозиции рискуют ускользнуть. "Яблоко" и "Справедливая Россия" требуют подвести итоги выборов в муниципалитетах

Петербургские отделения "Яблока" и "Справедливой России" потребовали немедленно ввести в систему ГАС "Выборы" данные по результатам голосования на муниципальных выборах. "По странному совпадению, промедление с обработкой протоколов происходит именно на тех участках, где побеждают оппозиционные кандидаты", – говорится в совместном заявлении партий.

Пока итоги выборов в муниципалитетах не подведены, а данные бумажных протоколов не переведены в электронный вид, бюллетени хранятся в районных администрациях. Нет никакой уверенности в том, что эти бюллетени пережили ночь и половину дня в сохранности, пишут в "Яблоке" и "Справедливой России". "Практика показывает, что многочасовой перерыв между временем закрытия участков и временем публикации результатов голосования в ГАС «Выборы» означает подготовку к будущим фальсификациям итогов выборов. Дальнейшее промедление – явный признак готовящейся масштабной фальсификации", – говорится в заявлении.

До сих пор не подвели итоги выборов шесть муниципалитетов Центрального района. Согласно итоговым протоколам, в эти муниципалитеты проходят команды "Яблока", "Справедливой России" и независимые самовыдвиженцы. Во Фрунзенском районе до сих пор не введены в ГАС "Выборы" данные по муниципалитету №72, где, по данным протоколов, победили 12 кандидатов от Партии роста. Такая же проблема – в муниципалитете №21 Калининского района, где победили девять кандидатов от "Справедливой России".