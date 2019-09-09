Минобороны Украины признало удовлетворительное состояние переданных Россией моряков

Минобороны Украины признало удовлетворительное состояние здоровья 24 моряков, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года и вернувшихся 7 сентября на Украину. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба военного ведомства.

"В настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное", – говорится в сообщении. Все переданные находятся в военном госпитале в Киеве и других медучреждениях, им назначат дополнительное обследование.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский. На Украину вернулись 24 моряка, арестованные за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.