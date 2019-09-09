Матвиенко заявила, что сама не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на пост председателя верхней палаты на новый срок, но примет предложение сенаторов возглавить СФ, если таковое поступит.

"Я никогда ни на что не претендовала, я никуда не просилась, никуда не писала никаких заявлений. Если мои коллеги по Совету Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила работу в качестве спикера, я почту за честь", – сказала спикер журналистам.

Отвечая на вопрос, когда именно планируется избрание спикера палаты, Матвиенко призвала дождаться прохождения всех установленных законом процедур.

Полномочия Матвиенко в качестве сенатора прекращаются в сентябре 2019 года. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует выдвинуть Матвиенко в сенаторы в случае своей победы на выборах. Беглов набрал 64,47% после обработки 98,93% протоколов на выборах губернатора, прошедших 8 сентября.

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Матвиенко ранее заявляла, что готова и дальше возглавлять Совет Федерации, если поступит соответствующее предложение от сенаторов.

Кандидатуры на должность председателя Совета Федерации предлагаются членами палаты. Каждый член Совета Федерации вправе предложить только одну кандидатуру. Председатель палаты избирается тайным голосованием с использованием бюллетеней.