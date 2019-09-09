Росстат подтвердил оценку роста ВВП во II квартале

ВВП России во II квартале 2019 года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, сообщает Росстат. В начале августа ведомство предварительно оценило рост российской экономики на 0,9%.

«Объем ВВП России за II квартал 2019 г. составил в текущих ценах 26 188,0 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2018 г. составил 100,9%», — говорится в сообщении.

Объем ВВП России за I полугодие 2019 года в текущих ценах составил 50,67 трлн рублей, по сравнению с I полугодием ВВП вырос на 0,7%.

Реклама



«Объем ВВП за I полугодие 2019 г. составил в текущих ценах 50 675,1 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2018 г. составил 100,7%», — сообщил Росстат.

Минэкономразвития в июльском докладе «Картина деловой активности» сообщило, что рост ВВП России во II квартале 2019 года ускорился до 0,8% по сравнению с 0,5% в I квартале, но продолжил демонстрировать слабую динамику.