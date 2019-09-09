Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

Рособрнадзор 9 сентября опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как сообщили в самом ведомстве, ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября). Начнется досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

"Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск", – сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что в соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

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"Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период", – говорится в сообщении Рособрнадзора.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).