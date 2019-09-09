«Как нормальная страна, а не как США». Лавров осадил Пентагон за призыв к РФ вести себя как «нормальная страна»

Министр иностранных дел России ответил на появившееся в СМИ заявление главы Пентагона Марка Эспера, напомнив о нарушениях международного права со стороны Соединенных Штатов.

«Если он [Эспер] так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. <...> Поскольку в ином случае мы должны были бы действовать, как Соединенные Штаты, – бомбить тот же Ирак, ту же Ливию – в чем грубейшее нарушение международного права», – цитирует 9 сентября заявление Сергея Лаврова ТАСС.

По его словам, если бы Россия брала пример с США, то ей необходимо было бы тратить миллионы долларов на «продвижение демократии» в других странах или, например, поддержать «госпереворот антиконституционный, вооруженный» на Украине.

Сергей Лавров оказался не одинок в своей оценке ситуации. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу заметил, что «трудно что-либо добавить» после замечания главы внешнеполитического ведомства.