В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

Setl Group

В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.

Футбольный матч между строителями и новоселами был организован впервые в истории холдинга и сразу собрал большое число болельщиков, как со стороны жителей, так и гостей компании. Во время матча и на протяжении всего праздника для футбольных фанатов работали креативные развлекательные зоны. Гости мероприятия лакомились сахарной ватой и домашним лимонадом, принимали участие в конкурсах и эстафетах с призами, мастер-классах по росписи кепок и делали ветряки. А малышей ждал яркий аквагрим от профессиональных художников.

Setl Group

Добрые семейные праздники стали хорошей традицией для новоселов жилых комплексов Setl Group, в том числе проекта «ЗимаЛето». Прошлой осенью холдинг провел экофестиваль на обновленной набережной Охты – берег возле жилого комплекса Setl Group благоустроил за собственный счет. Теперь здесь есть пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, облицованные виниловой доской, велодорожка длиной более 700 метров и уютная прогулочная зона площадью почти 12 тыс. кв. м. На берегу высажены ивы и клены, установлены скамейки и фонари.

Setl Group

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