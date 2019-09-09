Путин в полном составе уволил руководство дислоцированного в Петербурге подразделения СКР

Владимир Путин подписал указ о назначениях и увольнениях в правоохранительном блоке. Прокурор Москвы едет из Дагестана, а в Петербурге одно из подразделений Следственного комитета целиком обезглавлено.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, подписанный пару дней назад и пока не опубликованный президентский указ № 425 содержит информацию об увольнении Сергея Сазина, руководившего Северо-Западным следственным управлением на транспорте СКР. Также освобожден от должности его заместитель полковник Виктор Белостоцкий. Других «топов» в подразделении нет, остались только старшие помощники и начальники отделов.

Сазин этим же приказом назначен на пост руководителя следственного управления СКР по Ленобласти. Судьба Белостоцкого неизвестна. Выходец из Петербурга Андрей Гуришев чуть больше двух лет продержался в должности прокурора Новгородской области. Президент уволил его с должности. Ранее Гуришев работал заместителем прокурора Петербурга.

Указ № 425 дал Москве прокурора. Им назначен Денис Попов, недолгое время возглавлявший прокуратуру Дагестана.