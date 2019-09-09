Бензовоз ополовинил остановившуюся на дамбе «Тойоту». Женщину с ребенком спас случай

Очередное, уже типичное для кольцевой автодороги Петербурга, ДТП со стоящей машиной днем 9 сентября могло закончиться трагедией, но, к счастью, не закончилось. Легковушка же восстановлению явно не подлежит.

Авария произошла на дамбе, на 7-м километре внешнего кольца КАД. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Женя, водитель бензовоза Scania не заметил остановившуюся Toyota Matrix и въехал в нее сзади.

От удара легковушке буквально вмяло заднюю часть. К счастью, в салоне машины в момент столкновения никого не было – женщина с ребенком в это время вышли из автомобиля, пишет очевидец.

Подобные аварии для кольцевой не редкость и, как правило, оканчиваются весьма тяжелыми последствиями. Так, 12 августа Citroen врезался в «Ладу», водитель которой припарковалась на КАД, чтобы забрать своего отца-рыбака. В результате мужчина погиб у нее на глазах. 26 августа в похожей аварии пострадали двое детей. А 2 августа на кольцевой погиб ребенок. Он ехал в «Мазде», водитель которой стал сдавать задом и «поймал» грузовик.