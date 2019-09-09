Судебная эпопея вокруг тарифов автовокзала на Обводном окончена. Верховный суд признал правоту УФАС в споре с «Пассажиравтотрансом»

Верховный суд отказал ГУП «Пассажиравтотранс» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании по делу о тарифах автовокзала на Обводном канале. Ранее УФАС штрафовало предприятие за экономически не обоснованные цены на услуги.

Как сообщает 9 сентября городское управление антимонопольной службы, таким образом Верховный суд поставил точку в процессе оспаривания решения и предписания ведомства. Напомним, еще в феврале 2018 года УФАС установило, что «Пассажиравтотранс» злоупотребляет доминирующим положением на рынке и именно устанавливает для перевозчиков в кассах автовокзала зависящие от протяженности маршрута тарифы на кассовое обслуживание.

В УФАС оштрафовали ГУП на 300 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений. Штраф «Пассажиравтотранс» заплатил, а вот предписание не выполнил, за что получил от антимонопольщиков еще один. Параллельно «Пассажиравтотранс» оспаривал предписание, однако все судебные инстанции вставали на сторону антимонопольщиков.