СК РФ: Напавший на дом Памфиловой признал вину

Напавший на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой признал вину и дал показания, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 9 сентября.

Предъявлено обвинение мужчине, совершившему нападение на Эллу Памфилову https://t.co/ctAwgymmoq — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9. September 2019

"В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", – сказала Петренко.

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Отмечается, что в настоящее время назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил против Памфиловой.

Инцидент произошел в ночь на пятницу: грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала, что "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться", и "он убежал". Также она предложила злоумышленнику поработать на неё.