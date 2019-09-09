"Все запаслись". Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине и в Европе

Украина стремится высокими темпами вести закачку газа на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит этого топлива через её территорию в Европу, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля 9 сентября.

"До конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года, – сказал Миллер. – Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины".

По словам Миллера, вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, однако глава «Газпрома» подчеркнул, что первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

«Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины», — пояснил он.

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Миллер отметил, что цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня, если Киев заключит с «Газпромом» прямой договор на поставку газа.

«Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», – подытожил он.

9 сентября замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что трехсторонняя встреча по газовой проблематике в формате Россия — Еврокомиссия — Украина состоится 19 сентября 2019 года.