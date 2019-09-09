Шойгу пригласил французских военных участвовать в параде 9 мая и подарил газету министру обороны Флоранс Парли

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Франции Флоранс Парли пригласил французских военнослужащих принять участие в параде 9 мая 2020 года в Москве. Об этом 9 сентября сообщает РБК. Также стороны обменялись подарками.

Флоранс Парли, как уточняет пресс-служба Минобороны РФ, передала российскому коллеге в дар фотографию французского авиаполка «Нормандия – Неман», опубликованную в газете «Лё Пуан» в июне 1944 года.

В свою очередь глава российского военного ведомства подарил сегодняшний номер газеты «Красная звезда», в котором была опубликована фотография летчиков «Нормандии – Неман» от 1 января 1943 года.

Французские летчики эскадрильи «Нормандия — Неман» вместе с другими военнослужащими стран антигитлеровской коалиции уже принимали участие в параде 9 мая 2010 года по случаю 65-летия Победы.

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Ранее на встрече министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива ле Дриана стало известно, что в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Также на парад приглашены канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын и другие. Уточняется, что в Кремле планируют пригласить и президента Украины Владимира Зеленского.