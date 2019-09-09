Даниил Медведев: Собираюсь ехать в Питер в любом случае, обожаю этот турнир

Финалист теннисного турнира US Open Даниил Медведев подтвердил свое участие на турнире St.Petersburg Open в Санкт-Петербурге.

«Мы не успели обсудить с командой, какие у нас планы, но я собираюсь ехать в Питер в любом случае, обожаю этот турнир. Но календарь на конец сезона — с учётом того, что я попал на Итоговый турнир в Лондоне, — надо будет пересмотреть. Надо сделать так, чтобы я был в лучших кондициях на всех турнирах, в которых приму участие», — цитирует Медведева Eurosport.

По словам теннисиста, во время пятичасового финала с Рафаэлем Надалем он не чувствовал усталость.

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«Наверное, дело в адреналине. В принципе, ничего не болело. Перед матчем на всякий случай выпил обезболивающее. Во время матча ничего не чувствовал. Даже пару раз казалось, что Рафа устал больше меня. Сейчас уже стоять тяжело», — сказал Медведев в интервью. Напомним, Даниил Медведев стал первым российским теннисистом за 14 лет, вышедшим в финал турнира «Большого шлема». В последний раз это удавалось Марату Сафину в 2005 году.

Напомним, Даниил Медведев проиграл в финале US Open второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Сам Медведев благодаря успешному выступлению в США поднялся на четвертое место в мировом рейтинге.