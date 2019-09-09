Как «умное голосование» Навального повлияло на итоги выборов в Москве и как — в Петербурге

«Умное голосование», к которому призывали сторонники Навального, однозначно сказалось на итогах выборов в Мосгордуму, но не в Санкт-Петербурге. С этим согласны политологи разных школ, которых опросила «Фонтанка».

коллаж//"Фонтанка.ру"

20 из 45 мест в Мосгордуме, по предварительным итогам выборов 8 сентября, досталось кандидатам не «Единой России». При этом лидер столичных «единоросов» Андрей Метельский выборы проиграл. Ему не помогли ни статус самовыдвиженца, ни песня в поддержку от Дианы Гурцкой «Я не вижу других кандидатов».

Заметное проседание партии власти в Москве – прямое следствие усилий команды Алексея Навального, а призыв голосовать за любую партию, кроме «Единой России», сработал и по стране в целом, – уверен профессор Европейского университета в Петербурге, политолог Григорий Голосов.

– Насколько оправданной оказалась стратегия «умного голосования»?

– В Москве оказалась оправданной абсолютно. Цель, которую ставил перед собой Навальный, – существенно снизить представительство «Единой России» в Мосгордуме – достигнута (в прошлом созыве «Единая Россия» имела в парламенте 28 мест из 45. – Прим. ред.). Среди тех, кто прошёл в столичный парламент, конечно, далеко не все демократы. Далеко не все стали бы сотрудничать с Навальным. Но такой цели не стояло. Цель была – снизить представительство тех, кого поддерживает партия власти. Надо сказать, что эта цель достигнута практически по всей стране. Если посмотреть на предварительные данные результатов выборов в законодательные собрания регионов, «единоросы» в среднем получили на 16% голосов меньше, чем в тех же самых регионах на предыдущих выборах. Сейчас по телевизору звучат триумфалистские крики о том, что «Единая Россия» победила». Но она победила за счёт поддержки губернаторов и за счёт того, что были сняты с выборов целые списки оппонентов, на этот раз уровень снятия партийных списков в регионах был совершенно беспрецедентным. Даже при этом ситуация для этой партии ухудшилась значительно. Важно понимать, что КПРФ не участвовала в выборах в трёх регионах, ЛДПР в двух не участвовала. Власти готовились к «умному голосованию» и чего-то добились путём такой интенсивной подготовки. Тем не менее «умное голосование» оказалось результативным.

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– А если б власть действовала не так решительно?

Григорий Голосов//кадр из видео/Открытый университет

– Несомненно, они бы утратили контроль над Мосгордумой. Высока вероятно, что они бы утратили контроль над многими законодательными собраниями в регионах. Но мы живём в условиях совершенно авторитарного контекста. Потерять власть путём выборов нынешние правители России не могут. И нынешняя кампания как раз показала, насколько широкий ассортимент средств есть в их распоряжении, чтобы предотвратить этот результат. Тем не менее даже в таких условиях оппозиционные политики и граждане показали некий потенциал для противодействия этому давлению.

– То есть в масштабах общенациональных парламентских выборов это рабочая формула? Выборы в Госдуму уже через два года.

– Трудно сказать. Всё зависит от того, каким образом будут модифицированы правила к выборам в Госдуму. Насколько далеко власти зайдут в дальнейших зачистках политического поля. Насчёт правил сейчас можно сказать, что стратегия «умного голосования» лучше всего работает на выборах, которые включают в себя пропорциональную систему. Не случайно сейчас уже обсуждается вопрос о том, что нужно отменить пропорциональную систему на региональных выборах либо сократить долю депутатов, которые избираются таким образом, и на региональных, и на федеральных выборах. Сейчас у нас половина депутатов избирается пропорционально. Выборы в Хабаровском крае показали, что если исполнительная власть региона не помогает «Единой России», то по мажоритарной системе партия теряет всё — там губернатор от ЛДПР (член ЛДПР Сергей Фургал выиграл выборы губернатора Хабаровского края во втором туре в 2018 году у бывшего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта. – Прим. ред.). И там единоросы не выиграли вообще ни в одном избирательном округе (отсутствие победного результата в Хабаровском крае признал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. – Прим. ред.). Остановит этот факт нашу власть при очередном изменении избирательной системы – я не знаю. Власти надеются, что хабаровский случай повторяться не будет, и подавляющее большинство губернаторов будут сотрудничать с «Единой Россией», помогать ей. Если губернатор помогает, то эта партия в мажоритарных округах выигрывает в большей пропорции, чем дала бы ей пропорциональная система. А в зачистках нет предела совершенству. Они могут полностью разгромить легальную оппозицию и сделать абсолютно невозможным участие каких бы то ни было оппозиционных кандидатов. Это вопрос пределов фантазии.

– Видимо, экономическая ситуация в ближайшие два года подскажет нам, как будут менять избирательное законодательство к 2021 году?

– И на это мы посмотрим. Хотя экономика – не единственная детерминанта. Факт состоит в том, что именно из-за экономики постепенно ухудшается положение населения. Бывают разовые шоки, вроде повышения пенсионного возраста населения.

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– Регулярные протесты накануне выборов являются составной частью «умного голосования», или это отдельный фактор? Насколько велика его роль в результате?

– Протестные действия в Москве имели значение не столько в электоральном контексте, сколько в контексте формирования политических ресурсов оппозиции, её организации. Они, несомненно, способствовали повышению внимания к выборам, в особенности в Москве. И протесты внесли свой вклад в тот успех «умного голосования», которое мы наблюдаем. Оценить этот вклад практически невозможно даже методами корректной социологии. Потому что, отвечая на вопросы социологов, люди часто рационализируют свои действия постфактум. Может быть, на их выбор повлияли и протесты. Но сейчас они могут думать, что какие-то обстоятельства избирательной кампании или собственное положение повлияли на их выбор больше. Если вы увидите, что кто-то даёт оценку того, насколько повлияли протесты на итоги голосования, не верьте ему.

– В Петербурге на губернаторских выборах лидирует Александр Беглов с результатом в районе 65%. Надежда Тихонова набрала почти 17%. Михаил Амосов – 16%. Почему «умное голосование» не сработало здесь?

– Оно сработало. Посмотрите на результат Тихоновой и Амосова. Это ведь люди, за которых из-за них самих, прямо скажем, никто бы не проголосовал. Но в общей сложности они получают больше 30% голосов. Треть. И сколько бы Горизбирком ни насчитал явку с учётом странных участков в Псковской области и прочих удивительных явлений, – явка была чрезвычайно низкая (ГИК Петербурга сообщил о явке в 30,08%. – Прим. ред.). Она была значительно ниже, чем, в общем-то, на любых губернаторских выборах по стране. И при такой низкой явке результаты делают те люди, которые приходят и голосуют по команде. Курсанты, студенты, пенсионеры и ветераны, которых организуют через системы социального обеспечения и ветеранские организации. При такой низкой явке «умное голосование», естественно, просто арифметически оказывается приписано к тому сравнительно незначительному количеству людей, которые приходят на избирательные участки добровольно. Их было мало. Тем не менее 33% за двух совершенно незначительных кандидатов, которые не вели хоть сколько-нибудь заметной кампании, свидетельствует о том, то «умное голосование» сработало и здесь.

– Будь явка выше вдвое, был бы второй тур?

– Явка не могла быть выше вдвое. «Умное голосование» – сложная стратегия. Большинство людей не хотят участвовать в мероприятиях, где помимо Беглова участвуют Тихонова и Амосов. Будь Бортко, явка была бы заметно выше. Отвлекаясь от состава кандидатов, говорить, что было бы с явкой, совершенно бессмысленно... Будь Бортко в бюллетенях, мы бы сейчас констатировали, что будет второй тур. Здесь результаты целиком определены составом участников и той совершенно беспрецедентной активностью, которую петербургские власти приложили к тому, чтобы выборы были именно такими. Без конкуренции. Без явки. Власть в России располагает большими ресурсами. Она, как правило, добивается своих целей.

Директор близкого к власти Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что «умное голосование» от Навального не сработало ни в стране, ни в Петербурге, потому что этим занимались некомпетентные люди.

- Дмитрий Владимирович, насколько оправданной оказалась стратегия «умного голосования»?

– «Умное голосование» – красивое название, за которым ничего не стоит, если мы имеем в виду тактику Алексея Навального. Он не придумал ничего нового. Технология сбора электората, готового отдать свои голоса в соответствующей ситуации, разыгрывается на выборах много лет. Ничего нового здесь нет. Классически это делалось без Интернета: обход по домам, беседы, анкеты, выявление настроений и мобилизация на голосование за правильного кандидата. Этому сценарию в России – лет 20. Сейчас к нему прилепили некое название, перевели в электронную плоскость. Любой другой штаб мог использовать ту же самую мобилизационную технологию.

Дмитрий Солонников//кадр из видео/телеканал "Санкт-Петербург"

- Но этим открыто занимался именно Навальный. 20 из 45 мандатов у оппонентов «Единой России» в Мосгордуме – это успех?

– Да, конечно. Навальный смог сконцентрировать людей. Собрать тех, кто действует по принципу «баба яга против», он смог вокруг конкретной технологии. Но далеко не всех. Вообще приводить людей организовано к урнам – работающая технология. Тем более на пониженной явке. В ситуации мобилизации «ядерного электората», когда люди гарантированно дойдут до избирательного участка и что-то там сделают, это очень важный избирательный процесс. При явке в 80% это уже бессмысленно, потому что маленькие доли готовых голосовать по команде начинают размываться. А при явке в 20-40% они заметны сильно.

Предположение, что явка будет маленькой, было. И в Москве технология сработала. Но были и другие факторы: общее протестное голосование, вызванное тем, как формировались списки кандидатов. Во многом это результат недоверия Собянину и его команде с пониманием того, что Мосгордума это один из политических шагов Собянина для следующего шага и рывка в транзите власти в стране на высшем уровне. Это была попытка заявить Собянина как следующего президента России. Но москвичи выразили своё недоверие. Это похоже на мэрские выборы 2013 года, где принимал участие Навальный: низкая явка, едва не случился второй тур. Итог нынешних выборов в Москве – это поражение «Единой России» и успех Навального. Демонстрация его возможностей. И даже не политических. Он показал себя как эффективный технологический менеджер избирательных кампаний. Дальше он может продавать эту технологию. Вопрос только в том, будут ли у него заказчики.

- У столичных протестов есть роль в этом результате?

– Протесты оказали минимальное воздействие на электоральную мобилизационную активность. Протесты протестами, а выход из дома на участок для голосования – это иное. Протесты в Москве никогда не выходили по массовости за 1,5-2% от количества избирателей. Участвующие в них погоды на избирательных участках не сделали. Но они создали информационный фон, на базе которого можно проводить ту или иную кампанию. Но этот фон можно создавать и другими технологиями. Это разные аспекты – люди на митингах и оппозиционное голосование. Назвать цифру, которую подарили протесты оппозиционерам, я не смогу. Нужно серьёзное социологическое исследование.

- Через два года Думские выборы. В масштабах страны технология «умного голосования» сработает?

– На два года я бы не закладывался, у нас в стране прогнозирование на два года вперёд не работает. Но в будущем году будут серьезные избирательные кампании. И там Навальный сможет продавать свои услуги. В 2020 году нас ждут как минимум выборы губернатора Ленинградской области... В Петербурге мы тоже сейчас увидели пониженную явку. Но в Петербурге результат призыва Навального вообще отсутствует.

- Чем же Петербург отличается от остальной России?

– И в целом по стране эта схема не сработала. Потому что в целом по стране на него было выделено очень мало денег и очень мало ресурсов. И делали это некомпетентные люди. В частности, в Санкт-Петербурге. Технология поиска сторонников заранее с последующей мобилизацией — рабочая, хорошая технология. Когда вам рассылают по электронной почте призыв голосовать за кого-то конкретного, – вас знают, потому что вы собираетесь голосовать. Вот это «умное голосование». А когда бла-бла-бла про «за любого кроме Беглова», это – не «умное голосование. Это ни о чём. И это не работает.

Вы не должны говорить «за любого кроме...». Это чушь собачья. Должен быть кандидат. И вы должны объяснить, почему голосовать нужно именно за него. Когда я говорил про умное голосование в Москве, то там ведь было не «за любого кроме ЕдРа», а Навальный присылал по почте конкретные фамилии, за кого стоит голосовать. Иначе это не работает. Люди просто не приходят к избирательным урнам. Но у Беглова и не было конкурентов, скажем честно. Александр Дмитриевич – единственный кандидат, который собирался управлять городом дальше. Все остальные собирались делать что-то другое, но не быть губернаторами. Хорошие люди, политики, – но они не губернаторы. И Бортко тоже не собирался быть губернатором. Бортко собирался быть режиссёром. Дай бог, что он снимет очередной хороший фильм. У него, правда, гениальные фильмы, что бы про них не говорили.

- То есть на ваш взгляд отсутствие Бортко не повлияло на результат?

– Коммунистический электорат всё равно же пришёл на участки. У них были свои кандидаты на муниципальных выборах, – они никуда не делись. И то, что Бортко в этом месте не поддержал своих соратников по партии, баллотировавшихся на муниципальных выборах, это, конечно, предательство чистой воды. То, что он вышел из губернаторской гонки и не собрал свои 8% голосов – это его личная проблема. Эти 8% размазались и по Амосову, и по Тихоновой, и очень частично по Беглову.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»