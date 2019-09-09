«Близкий нам человек». Медведев приехал в Петербург и поздравил Беглова с победой на выборах

Премьер-министр России поздравил самовыдвиженца Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга, отметив, что тот не рвал своих связей с партией «Единая Россия».

«Хочу также поздравить избранного губернатора Петербурга, Александра Беглова... Он самовыдвиженец, но не порывал своих связей с «Единой Россией». Мы также считаем его близким нам человеком», – цитирует 9 сентября заявление Дмитрия Медведева РИА Новости.

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Глава кабинета министров РФ пожелал Беглову «дальнейших успехов» во время посещения петербургского штаба партии на Конногвардейском бульваре.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, сотрудники ФСО и ГИБДД оцепили улицу. При попытке съемки очевидцев прогнали со словами: «Проходите, пожалуйста. Не надо тут стоять».

Напомним, что, по последним данным, при рекордно низкой явке Беглов побеждает с 64,47% после обработки 98,93% голосов.