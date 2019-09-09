Дистанция длинною в девять лет. Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» отметил день рождения

Петербургскому Благотворительному фонду в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» исполнилось 9 лет. За эти годы фонду удалось поддержать более 30 видов спорта, 500 спортсменов и 60 соревнований. Ответ на эту поддержку – медали и награды паралимпийцев, которые они привозят с каждого турнира.

За плечами петербургских спортсменов с инвалидностью сотни соревнований различных уровней, на счету – сотни, если не тысячи, медалей. Сейчас атлеты активно тренируются и выступают на отборочных турнирах, чтобы попасть на Паралимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Во многом это стало возможным благодаря Благотворительному фонду «ТОЧКА ОПОРЫ», маленькая команда которого вот уже девять лет поддерживает петербургских спортсменов с инвалидностью. В фонде рассказали, что для них значат эти девять лет.

Для Благотворительного Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» эти девять лет – годы поддержки петербургских спортсменов с инвалидностью. За это время нам удалось оказать помощь более чем на 25 000 000 рублей, поддержать более 30 видов спорта, 500 спортсменов, 60 соревнований. Только за 2018 год паралимпийцы завоевали для Санкт-Петербурга и России больше 200 медалей.

Нас часто спрашивают, что вдохновляет в работе? Ответ очевиден – спортсмены, их пример и достижения, упорство, с которым преодолеваются ограничения и барьеры. Паралимпийские медали – убедительный повод поверить в то, что твой путь зависит не от жизненных обстоятельств, а от твоего отношения к ним.

Развитие паралимпийского спорта – красноречивый аргумент для формирования в обществе уважительного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. Общество, в котором людей не делят на отдельные категории и виды из-за цвета кожи, веры и, в том числе, по принципу медицинских диагнозов, имеет право называться цивилизованным.

Для нас особо ценно было получить награду за большой вклад в развитие адаптивного спорта в Петербурге: в день рождения фонда – 7 сентября – на общественной акции «Выбираю спорт!» мы получили награду от Комитета по физической культуре и спорту. Благодарим за доверие и партнерство.

И добавим, что помощь – это необязательно денежные пожертвования. Поставить лайк и оставить ободряющий комментарий в соцсетях под новостями о победах и достижениях спортсменов, поделиться анонсом соревнований, стать одним из болельщиков на трибунах – это не только поддержка спорта, но и вклад в развитие общества, которое живет по принципам взаимного уважения и поддержки.

Спасибо всем, кто разделяет наши идеи и ценности, поддерживает проекты фонда и спортсменов. Мы всегда рады новым друзьям, болельщикам и открыты для сотрудничества.

Контакты БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: info@fondopora.ru, (812) 983 72 21.

Социальные сети: vk.com/fondopora, facebook.com/fondopora, instagram.com/fondtochkaopori.

Добавим, что БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» продолжает сбор средств для пара-бадминтонистов – Лилии Прокофьевой, Константину Афиногенову и Юрию Сорокину необходим дополнительный инвентарь для подготовки и участия в квалификационном отборе Road to Tokyo 2020 в преддверии Паралимпиады. Поддержать спортсменов можно ЗДЕСЬ или связавшись с сотрудниками фонда по указанным выше контактам.