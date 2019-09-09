Индия нашла потерявшийся на Луне модуль «Викрам». Аппарат на связь не выходит

Орбитальный зонд индийской миссии «Чандраян-2» смог отыскать на поверхности Луны посадочный модуль «Викрам», с котором была потеряна связь незадолго до прилунения.

Как пишет «N+1», спустя два дня после неудачной высадки орбитальный зонд получил тепловые изображения поверхности Луны. С их помощью удалось найти модуль. Связь с «Викрамом» по-прежнему не установлена. Предположительно, аппарат в ходе спуска мог потерять ориентацию и потерпеть крушение. По неподтвержденным официально сведениям, модуль находится в 500 метрах от запланированной точки касания, в перевернутом состоянии.

Если бы модуль совершил мягкую посадку, Индия стала бы четвертой страной, добившейся такого результата. Ранее попытку сделал Израиль, однако израильский зонд «Берешит» потерпел крушение при посадке на спутник Земли.

Посадочный аппарат «Викрам» должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян» весом около 27 килограммов. Планировалось, что аппарат займётся изучением лунной поверхности.