После жалоб петербуржцев на зловоние Водоканал на две недели приостановил работы по очистке иловых карт на Волхонском шоссе

ГУП «Водоканал» приостанавливает работы по очистке иловых карт на территории иловых накопителей, расположенных на Волхонском шоссе, 113/2 А, на две недели. Об этом «Фонтанке» 9 сентября сообщил заместитель директора филиала водоотведения ГУП «Водоканал» Олег Жантиев.

Работы по очистке иловых накопителей были начаты осенью 2018 года. На этих участках в 1980–1990-х проводили сушку ила очистных сооружений, однако затем их перестали эксплуатировать.

Ранее жители Красносельского и Кировского районов жаловались на зловонный запах – источник, по их мнению, мог находиться на территории иловых карт Водоканала. Предполагается, что временная остановка работ позволит понять, являлись ли действия предприятия действительной причиной его возникновения. В случае если это подтвердится, «работы будут приостановлены до выработки тех технологических решений, которые вообще исключали бы малейшую вероятность появления запаха», – заявил Жантиев.