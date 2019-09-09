ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

ГК «КВС»

В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.

Как отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», компания уже начала работать с федеральными субсидиями по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Использование жилищного сертификата по данной программе ранее распространялось только на покупку квартиры на вторичном рынке. Сейчас клиенты могут выбрать квартиру и в строящемся доме, но перечисление федеральной субсидии допускается только на счет эскроу. ГК «КВС», которая с 1 июля перешла на продажи новых объектов по эскроу-счетам, может предложить таким клиентам ассортимент квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Как серьезный застройщик, который работает в рамках закона, ГК «КВС» с 1 июля перешла на новые правила. Мы осознано не стали искать способы отсрочить нововведения, пытаться перейти на продажи по другим формам договора, ведь это порождает дополнительные вопросы у клиентов, а для нас репутация надежного застройщика – один из наиболее ценных активов. Помимо определенной гарантии безопасности сделки, сегодня мы видим новые плюсы для наших клиентов, в частности, в вопросах субсидий», – отметила Анжелика Альшаева.

Напомним, в июне в ходе ПМЭФ-2019 ГК «КВС» подписала соглашение о стратегическом партнерстве с банком ВТБ. Стороны договорились о совместном развитии проектов в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках вступления в силу с 1 июля 2019 года изменений в 214-ФЗ.

На сегодняшний день с использованием эскроу-счетов идут продажи квартир в седьмой жилой группе микрогорода «Новое Сертолово» – комплексного проекта ГК «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, а также в клубном доме «Б57» в Московском районе Санкт-Петербурга, рядом с парком Победы.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#