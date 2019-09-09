При участии Группы ЦДС в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады

Группа ЦДС

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный Дню памяти жертв блокады. Мероприятие состоится 10 сентября в Доме офицеров Западного военного округа.

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные», посвященный Дню памяти жертв блокады. Праздник организован при участии Совета ветеранов Санкт-Петербурга и командования Западного военного округа.

Концерт состоится 10 сентября с 15.45 до 18.15 в Доме офицеров Западного военного округа (Литейный пр., д. 20). На торжественное мероприятие приглашены более 450 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, людей пожилого возраста.

В концертной программе примут участие заслуженная артистка России Марина Цхай, Государственный ансамбль танца «Барыня», хор Ансамбля песни и пляски СЗО войск Национальной гвардии Российской Федерации, солист Мариинского театра Григорий Карасев, лауреат международных конкурсов вокалистов Сергей Зыков и другие исполнители. Ведущие мероприятия – Яна Леонтьева и Павел Кузьмин.

После концерта всем гостям вручат памятные подарки.

Справка о Группе ЦДС

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица», Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская д. 1/56 лит. А пом. 4-Н, ИНН: 7810190440.