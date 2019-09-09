Беглов — огурчик. Электоральную игуану ткнули мордой в салат

В Петербурге прошла первая «Ночь выборов» по-московски. Беглова поздравляли с победой, как в последний раз. На боксерском ринге в муках и спазмах рождалась овощная политология.

Первая «электоральная вечеринка» в стиле «политтейнмент» прошла в Петербурге. Обещали обсуждение экзит-полов и итогов голосования в режиме онлайн. Вместо этого гости смешались с клоунами, а электоральная игуана съела не того кандидата. Животное мучили.

Злые языки приписывают креативному пространству Artplay особую роль фабрики-кухни в губернаторской кампании. Праздновать разгромную победу титульного кандидата решили именно здесь. «Ночь выборов» прошла под слоганом «Для тех, кто в теме» и выглядела, как парад умирающих трендов.

Продвинутым гостям пришлось побаттлиться на боксерском ринге. Зачитывать аргументы речитативом не требовалось. Темы были острые. Например, что круче — газеты или социальные сети. Журналист Константин Придыбайло выступил против экс-журналиста Владимира Гронского с панчем о том, как про пожары в Сибири написал «чертов Ди Каприо», а люди перестали верить традиционным СМИ. Политолог Игорь Сопов забаттлил депутата из Ленобласти Руслана Гайсина, и ведущий сообщил, что играли на мандат и служебный автомобиль. Виталий Милонов, исхудавший в Москве до неузнаваемости, проиграл финальный баттл-телемост на тему муниципального фильтра находящемуся в Москве коммунисту Юрию Афонину. Афонин ничего особенного не сделал, просто сказал, что муниципальный фильтр — искусственное ограничение для кандидатов, и его пора отменять.

Гостям попроще предложили пофоткаться в интерьерах бутафорской коммуналки и выпить под разговоры за жизнь с её ряжеными обитателями. Архетипы подобрались узнаваемые: бабка со шваброй, мамаша с дитём, женщина с рюмкой и богатым внутренним миром, буфетчица с бюстом, мужик с газетой.

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Образы были, как и положено, гротескные, но все же некоторых гостей праздника не с первого раза удавалось отличить от артистов. Кроме иммерсивного театра на тему коммуналки в программе значилось световое шоу с 3D-мэппингом и «электоральная игуана Варвара», которая должна определить и съесть самого слабого кандидата в губернаторы Петербурга. В наборе не хватало только пенной пушки и бега в мешках.

Одним из первых выступил Олег Гаркуша. Он прочитал стихи в микрофон и смешался с гостями. На вопрос корреспондента «Фонтанки», как его занесло на электоральный шабаш, Гаркуша ответил просто: «Мне позвонил старинный знакомый, попросил поучаствовать. Я забросил удочку, не будет ли какой-нибудь политической истории… Не знаю, есть она или нет, я вышел на сцену, поздоровался, прочитал два стихотворения, перекусил, выпил кофе. И всё. Я же не начал рассказывать, как у нас в стране живется, плохо или хорошо. А голосовал я последний раз, когда были какие-то очень серьезные дела, много лет назад. Я вообще с дачи приехал. И меня обратно увезут. Огород, грибы. Я стараюсь о политике не говорить, и не буду. Я по делам сужу». И для проверки «дел» хитрый Гаркуша рассказал для печати о своей проблеме: «Я живу на улице Чехова. У меня во дворе плитка уложена. Год назад какие-то рабочие выкопали траншею, положили трубы и уехали. А плитку сверху не положили. Вот если эта плитка появится в ближайшее время, то тогда я скажу, что действительно все хорошо. Если не появится — то нехорошо».

Алкоголь был представлен в неограниченных количествах. Кормили шашлычками, тарталетками и затейливыми пирожными. В промежутках между баттлами включали телемост с Москвой, где в «Ночь выборов» играют уже не первый год. Оттуда выходила на связь глава исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова и пикировалась со специалистом-международником Александром Малькевичем, который стал главным аниматором петербургского мероприятия. Он руководит Фондом защиты национальных ценностей, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, и числится в санкционном списке США. Корреспонденту «Фонтанки» Александр Малькевич объяснил происходящее так: «Это политтейнмент, попытка рассказать о политике весело, увлекательно, неформально, с юмором и с музыкой. Встряхнуть Петербург не помешает. Баттл как формат, может, и устарел, но в Питере такого не было. Рассуждать о том, устарел он или нет, можно будет после того, как несколько таких «Ночей выборов» пройдут».

Обещанных экзит-полов все не было. «Какие цифры? На дворе 8 сентября 2019 года, 21-й век, этого достаточно, — удивился вопросу «Фонтанки» политолог Сопов. — Как только Горизбирком огласит результаты, мы сразу же их прокомментируем».

Приглашенные спикеры поочередно рассказывали, как похорошел Петербург. «Чиновники наконец спустились на землю, — говорила глава Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Елена Церетели. — Раньше распоряжения губернатора подписывались по шесть месяцев, а теперь две недели». Ведущая праздника Анна Хмелёва пошла в народ с опросом, что в губернаторской кампании было самым запоминающимся: большая любовь или лопата? Одна из опрошенных дам долго и с жаром на камеру благодарила Александра Беглова за то, что открыл новые станции метро, а потом сразу же закрыл их: «Я хотела утром поехать на метро на работу, но Александр Дмитриевич позаботился о моей безопасности, спасибо ему!»

От нечего делать корреспондент «Фонтанки» провел собственный экспертный опрос на тему «Почему явка в Петербурге ниже плинтуса». Оказалось, что низкая явка — хороший знак.

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«Для меня самая тяжелая кампания была в 2011 году. Были большие протестные настроения. Тысячи людей выходили на митинги. Это, видимо, отражало уровень жизни людей, недовольство зарплатой, — предался воспоминаниям депутат-единорос Владимир Катенев, слегка путаясь в причинно-следственных связях. — Выборы сегодня похожи на выборы 2016 года. Активность не очень большая, потому что люди доверяют той власти, которая есть. Был бы протест, люди бы пришли. Плюс сегодня бархатное лето, хорошая погода».

«Явка показывает некоторый конформизм и согласие с тем, что происходит, – отметил руководитель обласканного властями проекта «Школа молодого политика» Илья Костунов. – Потому что, если бы люди были взбудоражены, то явка была бы совершенно другая. Количество нарушений не критическое. Мы по своей методике их отслеживали, по 32 пунктам нормальной работы комиссии. У нас на контроле 111 нарушений. В большинстве случаев оказалось достаточно просто позвонить в комиссию. А через несколько дней мы составим технический доклад о том, как прошли выборы».

«А я не буду говорить про выходной день и грибной сезон, – сказала доктор политических наук Анна Волкова. – Мне кажется главным другой аргумент — город живет без потрясений. Нет каких-то катастроф, как Химкинский лес, например. Можно не участвовать в выборах и спокойно вернуться завтра с дачи на работу. Наутро люди будут вынуждены признать не только губернаторские выборы, но и свои муниципальные советы. Но не почувствуют никакого провала».

Политолог Александр Ершов указал на коммунистический электорат. «Я вижу два фактора, вызвавших низкую явку, – сказал он. – Аномально хорошая погода. И многие, видя, что особой интриги на выборах уже нет, решили, что нет смысла отрываться от яблок и грибов. А второй фактор — Бортко. Когда он объявил, что уходит с выборов, его коммунистический электорат воспринял этот поступок как предательство. А представить себе, что сторонники коммунистов придут и проголосуют за любого, кроме Беглова, как призвал тот же Бортко, невозможно. Они просто не пришли на выборы, а это от 11 до 18% голосов». Общий стиль губернаторской кампании Ершов похвалил: Беглов вовремя отказался от мемов вроде «лопаты», лично участвовал в теледебатах, спас от застройки парки, за которые местные жители боролись годами.

Тем временем публика начала развлекать себя сама, порождая слухи. Первый слух — что Artplay вот-вот посетит Валентина Матвиенко собственной персоной. Второй — что к полуночи на праздник приедет сам Александр Беглов. Но, если бы они появились, им пришлось бы встретиться лицом к лицу с электоральной игуаной Варварой. Про которую до 8 сентября было известно только то, что она съедает самого слабого политика из тех, что видит.

Варвару вынесли к гостям в пластиковом контейнере. На ринге разложили листочки с именами кандидатов. На каждый листочек Александр Малькевич поместил по овощу. Александру Беглову достался огурец, Надежде Тихоновой — салат, а Михаилу Амосову — морковка. Аудитории объяснили, что мужчин должны изображать фаллические овощи, а салат — он салат и есть. Вероятно, теперь в кулуарах Смольного действующего градоначальника можно приветствовать подобострастно-ободряющим комплиментом: «А вы, Александр Дмитриевич, держитесь огурцом!»

Игуану вытряхнули из коробки. Она тут же метнулась в толпу, но была поймана за шею. Пока Варвара бессмысленно молотила лапами по рингу, овощных кандидатов подвинули к ней поближе. «Она сутки не ела», – сообщил укротитель игуаны. Во втором туре голосования он попытался Варвару направить в сторону избирательных участков крышкой от ее контейнера. Но ящерица впала сначала в панику, а потом в апатию. И сделала выбор, только когда ее ткнули в салат головой.

Смотреть в новом окне Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Пока Варвара косплеила петербургский электорат, в Artplay все-таки прибыл один из участников губернаторской гонки. Это был Михаил Амосов. Он с порога рассказал, как огорчили его петербуржцы: две трети не пришли голосовать, а в таких условиях у Беглова, конечно, будет высокий результат. Дальнейшие свои отношения с избранным градоначальником Амосов видит как сотрудничество.

«Я считаю, что хорошо сделал свою работу. Приобрел опыт и новых друзей. Вокруг меня появилось много интересных людей, с которыми мы можем готовиться к следующим выборам, – сообщил Амосов корреспонденту «Фонтанки» о том, каких перемен теперь ждет для себя лично. – Если даже предложат должность в Смольном — нет. Я 30 лет своей жизни посвятил тому, чтобы развивать влияние простых людей на власть. Делать это можно, только если вы работаете в выборном органе власти. И уходить в чиновники противоречит моей философии». — «А кто виноват, что явка была такая низкая?» — «Мы с вами. Я — как политик, вы — как журналист. Многие СМИ, включая «Фонтанку», плохо освещали избирательную кампанию».

На просьбу рассказать о самом значимом инфоповоде, который проигнорировала «Фонтанка», Амосов замялся. Самый значимый «подвиг Амосова» вспомнить не удалось, поэтому кандидат рассказал про самый любимый: детсадовские сертификаты. «Это прекрасная идея, которую надо воплотить в нашем городе. Каждый 10-й ребенок не может попасть в детский сад. Надо выдавать сертификат на 160 тысяч рублей в год на частный садик или на няню. Жаль, что мы с вами говорим об этом сейчас, а не месяц назад», – сказал он.

И вышел на сцену со словами: «Что вы хотите от меня?» Пока Амосов объяснял публике, что низкая явка — плохо, потому что сторонники действующей власти на выборы ходят всегда, а те, кто мог проголосовать за оппозиционного кандидата, повели себя неправильно, на экране появился слайд с первыми результатами выборов. Беглов — 84,43%, Амосов — 9,43%, Тихонова — 5,68.

«Поздравляем победителя!» – воскликнула ведущая. «Подождите, это же всего две десятые процента бюллетеней посчита...» – начал было Амосов, но в этот момент с обеих сторон сцены взорвались хлопушки, и все потонуло в пурге из конфетти. Мельтешение разноцветных обрезков фольги прикрыло отступление несостоявшегося губернатора.

Спустя несколько часов выяснилось, что Надежда Тихонова набрала в среднем на один процент больше голосов, чем Михаил Амосов. Варваре подсунули не тот салат.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»