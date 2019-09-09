Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь, Яшину и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к оппозиционерам, большая часть из которых – сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Карточка размещена в электронной базе Черемушкинского районного суда Москвы, пока заявление находится без движения.

Иск подал исполняющий обязанности прокурора столицы Олег Манаков. Ответчиками значатся основатель ФБК Алексей Навальный, юрист организации Любовь Соболь, муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин, директор ФБК Иван Жданов, ведущий одной из программ на YouTube-канале Навального Владимир Милов, сотрудник фонда Георгий Албуров, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев.

Исковое заявление зарегистрировано в суде 4 сентября. Суть иска не уточняется.