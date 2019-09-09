Евросоюз не признал результаты выборов в Крыму

Евросоюз не будет признавать результаты местных или региональных выборов в Крыму, так как, по заявлению главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, данная территория принадлежит Украине. Слова Могерини приводит Reuters.

«Любой избранный на Крымском полуострове человек, претендующий на "представительство" населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими», — сказала она.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Крыму выборов, подчеркивая, что «результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными» и не будут признаны международным сообществом.

8 сентября в России прошел единый день голосования, по итогам которого состоялись выборы разного уровня в 85 субъектах.