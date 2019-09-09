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Доброе дело
09.09.2019 14:48
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Иван Ожогин и Татьяна Колганова прочтут стихи петербургских поэтов на благотворительном вечере в поддержку людей с аутизмом

В Петербурге пройдёт благотворительный поэтический вечер «Поэтическое сердце» с участием актёра театра и кино, певца Ивана Ожогина и актрисы театра и кино, режиссёра Татьяны Колгановой. Собранные средства будут направлены на работу Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Благотворительный вечер пройдёт в жанре моно-спектакля. Иван Ожогин и Татьяна Колганова подарят гостям встречу с лирическими стихотворениями современных петербургских поэтов.

«Одно из лучших явлений в современной культуре, – что известные актеры принимают живое участие в жизни благотворительных фондов. Их талант помогает самым разным людям увидеть чужую боль, не остаться равнодушными. Наверное, именно в этом – высшая цель искусства. На благотворительном вечере каждый из присутствующих сможет услышать сегодняшнее дыхание поэзии Петербурга, почувствовать собственным сердцем биение ее сердца», – говорят организаторы.

Вечер пройдёт 12 сентября с 19.00 до 21.00 в музее современного искусства АРТМУЗА в галерее «Ц» (Васильевский остров, 13 линия, дом 70). Билеты на мероприятие приобретать не нужно (любой желающий сможет внести пожертвование на месте), необходима только предварительная регистрация.

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