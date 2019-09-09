Эксперты ГК «Ленстройтрест» рассказали, какие акции наиболее популярны у покупателей недвижимости

Рынок новостроек уже давно стал рынком покупателя. В условиях жесткой конкуренции застройщики стараются привлечь внимание клиентов специальными акциями, предлагая различные скидки и бонусы. Специалисты ГК «Ленстройтрест» рассказали, какие акции пользуются наибольшим спросом у покупателей недвижимости и способны побудить их принять решение о покупке.

ГК «Ленстройтрест»

1. Скидки

Наибольшим спросом пользуются скидочные акции. По наблюдениям экспертов, покупатели считают весомой скидку от 30 000 рублей. Скидка от 200 000 рублей может стать одним из решающих аргументов в пользу покупки конкретной квартиры. Впрочем, к слишком большим скидкам (превышающим 300 тысяч рублей) стоит относиться настороженно. Крупный дисконт означает, что застройщик изначально переоценил проект либо предлагаемая квартира не относится к числу наиболее ликвидных.

Распространены скидки для определенных категорий покупателей. К примеру, в ГК «Ленстройтрест» для работников бюджетных учреждений действует скидка 1%. Аналогичным предложением могут воспользоваться зарплатные клиенты банка ВТБ, а также клиенты, совершающие повторную покупку. На скидку 2% могут рассчитывать сотрудники компаний-партнеров. Кроме того, в квартале «Юттери» в сентябре для студентов действует скидка 100 тысяч рублей на покупку студий*.

2. Метры в подарок

В ряде проектов застройщики готовы подарить покупателю квадратные метры. Часто подобное предложение касается гардеробных или кладовых в квартирах. К примеру, ГК «Ленстройтрест» дарит холодную кладовую (погреб) при покупке квартиры на первом этаже в 9 корпусе квартала «Юттери»*. При приобретении квартир во второй очереди квартала «Янила Кантри» клиенты получают сертификат на бесплатную аренду кладовки в течение одного года*. В дальнейшем помещение можно будет выкупить по льготной цене. Иногда застройщики дарят покупателям не квадратные метры, а другие бонусы (к примеру, сертификаты на отделку или покупку мебели).

3. Различные рассрочки

По наблюдениям экспертов, наибольшим спросом пользуются беспроцентные рассрочки от застройщика, то есть программы, позволяющие приобрести квартиру в рассрочку по цене, действующей при 100% оплате. Такая акция, к примеру, действует в сентябре в проекте «Янила Драйв». Первоначальный взнос составляет от 50% от стоимости при 100% оплате, а остаток выплачивается равномерными ежемесячными платежами до сдачи дома в эксплуатацию. Многие рассрочки, предлагаемые компанией, являются альтернативой ипотеке благодаря удобному графику платежей и небольшой сумме ежемесячных выплат. Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru

4. Компенсация расходов на совершение сделки

Наименее распространенные акции связаны с компенсацией расходов на совершение сделки. В ГК «Ленстройтрест» подобное предложение называется «Переезжай в Питер» и предназначено для клиентов из других регионов. Согласно условиям акции, региональные покупатели при приобретении квартиры могут получить компенсацию расходов на транспорт и проживание, понесенных во время визита в Петербург**. А посетителям отдела продаж жилого квартала «Янила» дается сертификат для компенсации регистрационных расходов на сумму 4 тысячи рублей*.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– ГК «Ленстройтрест» редко дает крупные скидки, поскольку изначально выставляет цены, соответствующие рыночным реалиям и строительной готовности объектов. В нашей компании наибольшим спросом пользуются акции, связанные с удобной формой оплаты. У нас много программ рассрочки, в том числе с фиксированными ежемесячными взносами, которые по размеру сопоставимы с ипотечными платежами. Мы предлагаем широкий выбор акций и постоянно их обновляем, поскольку видим, что спецпредложения действительно способны привлечь внимание потенциальных покупателей и во многих случаях делают покупку жилья более доступной.

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ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

*Сроки акции: с 01.09.2019г по 30.09.2019г. **Сроки акции: с 01.09.2019г по 31.12.2019г. Подробнее с условиями акций можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru или по телефону (812) 385-06-05.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/