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09.09.2019 16:10
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Эксперты ГК «Ленстройтрест» рассказали, какие акции наиболее популярны у покупателей недвижимости

Рынок новостроек уже давно стал рынком покупателя. В условиях жесткой конкуренции застройщики стараются привлечь внимание клиентов специальными акциями, предлагая различные скидки и бонусы. Специалисты ГК «Ленстройтрест» рассказали, какие акции пользуются наибольшим спросом у покупателей недвижимости и способны побудить их принять решение о покупке.

Эксперты ГК «Ленстройтрест» рассказали, какие акции наиболее популярны у покупателей недвижимости

ГК «Ленстройтрест»

1. Скидки

Наибольшим спросом пользуются скидочные акции. По наблюдениям экспертов, покупатели считают весомой скидку от 30 000 рублей. Скидка от 200 000 рублей может стать одним из решающих аргументов в пользу покупки конкретной квартиры. Впрочем, к слишком большим скидкам (превышающим 300 тысяч рублей) стоит относиться настороженно. Крупный дисконт означает, что застройщик изначально переоценил проект либо предлагаемая квартира не относится к числу наиболее ликвидных.

Распространены скидки для определенных категорий покупателей. К примеру, в ГК «Ленстройтрест» для работников бюджетных учреждений действует скидка 1%. Аналогичным предложением могут воспользоваться зарплатные клиенты банка ВТБ, а также клиенты, совершающие повторную покупку. На скидку 2% могут рассчитывать сотрудники компаний-партнеров. Кроме того, в квартале «Юттери» в сентябре для студентов действует скидка 100 тысяч рублей на покупку студий*.  

2. Метры в подарок

В ряде проектов застройщики готовы подарить покупателю квадратные метры. Часто подобное предложение касается гардеробных или кладовых в квартирах. К примеру, ГК «Ленстройтрест» дарит холодную кладовую (погреб) при покупке квартиры на первом этаже в 9 корпусе квартала «Юттери»*. При приобретении квартир во второй очереди квартала «Янила Кантри» клиенты получают сертификат на бесплатную аренду кладовки в течение одного года*. В дальнейшем помещение можно будет выкупить по льготной цене. Иногда застройщики дарят покупателям не квадратные метры, а другие бонусы (к примеру, сертификаты на отделку или покупку мебели).

3. Различные рассрочки

По наблюдениям экспертов, наибольшим спросом пользуются беспроцентные рассрочки от застройщика, то есть программы, позволяющие приобрести квартиру в рассрочку по цене, действующей при 100% оплате. Такая акция, к примеру, действует в сентябре в проекте «Янила Драйв». Первоначальный взнос составляет от 50% от стоимости при 100% оплате, а остаток выплачивается равномерными ежемесячными платежами до сдачи дома в эксплуатацию. Многие рассрочки, предлагаемые компанией, являются альтернативой ипотеке благодаря удобному графику платежей и небольшой сумме ежемесячных выплат. Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru

4. Компенсация расходов на совершение сделки

Наименее распространенные акции связаны с компенсацией расходов на совершение сделки. В ГК «Ленстройтрест» подобное предложение называется «Переезжай в Питер» и предназначено для клиентов из других регионов. Согласно условиям акции, региональные покупатели при приобретении квартиры могут получить компенсацию расходов на транспорт и проживание, понесенных во время визита в Петербург**. А посетителям отдела продаж жилого квартала «Янила» дается сертификат для компенсации регистрационных расходов на сумму 4 тысячи рублей*.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– ГК «Ленстройтрест» редко дает крупные скидки, поскольку изначально выставляет цены, соответствующие рыночным реалиям и строительной готовности объектов. В нашей компании наибольшим спросом пользуются акции, связанные с удобной формой оплаты. У нас много программ рассрочки, в том числе с фиксированными ежемесячными взносами, которые по размеру сопоставимы с ипотечными платежами. Мы предлагаем широкий выбор акций и постоянно их обновляем, поскольку видим, что спецпредложения действительно способны привлечь внимание потенциальных покупателей и во многих случаях делают покупку жилья более доступной.

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ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

*Сроки акции: с 01.09.2019г по 30.09.2019г. **Сроки акции: с 01.09.2019г по 31.12.2019г. Подробнее с условиями акций можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru или по телефону (812) 385-06-05.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ,  застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

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