Каршеринг «Яндекс.Драйв» сообщил, что покинет Сестрорецк

Каршеринговый оператор «Яндекс.Драйв» сообщил, что уберет из Сестрорецка зону парковки.

«Сестрорецк, увы. С 15 сентября и до следующего лета закрываем город на просушку. Больше машины не оставляем», – говорится в сообщении оператора.

На запрос «Фонтанки» о причинах закрытия и дальнейших планах по оптимизации зон парковки в компании на момент публикации не ответили.

Напомним, что после серии нападений на машины в июне «Делимобиль» закрыл Красное Село. За ним последовал CarSmile. Другие крупные каршеринговые сервисы – «Яндекс.Драйв», YouDrive – сразу же обошли Красное Село стороной.