Адская жара во Франции погубила почти 1500 человек. Некоторые умерли на рабочем месте

Аномальная жара в июне и июле на территории Франции унесла жизни 1435 человек. Такие данные сообщил в интервью французскому радио министр здравоохранения Аньес Бюзен, пишет ВВС 9 сентября.

Около половины умерших были старше 75 лет. По словам министра, благодаря заранее принятым профилактическим мерам уровень смертности удалось сократить в 10 раз по сравнению с 2003 годом, когда в Западной Европе наблюдалась такая же погода.

По данным министерства здравоохранения, в ходе первой волны жары во Франции – с 24 июня по 7 июля – в стране умерли 567 человек. Еще 868 человек скончались во время второй волны – с 21 по 27 июля. Десять человек погибли на рабочем месте.

В июне текущего года во Франции была зарегистрирована самая высокая в истории наблюдений температура – 46 градусов по Цельсию.