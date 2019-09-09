Армен из «Реальных пацанов» победил на выборах в Пермском крае

Актер Армен Бежанян, который сыграл одну из ролей в сериале о жизни в Перми, был избран в Думу Осинского городского округа от «Единой России».

«Нельзя сказать, что избирательная кампания проходила для меня сложно. Очень спокойно себя чувствовал. Поддержка жителей была, да и коллеги-конкуренты тоже вели себя очень сдержанно» – так 9 сентября Бежанян описал прошедшую кампанию в комментарии изданию «Ura.ру».

Новоиспеченный депутат признался, что у него нет «никаких конкретных планов». Он отметил, что хотел бы сначала разобраться с тем, какие полномочия ему дает новый статус.

На выборах он представлял «Единую Россию» и набрал 47,58% голосов. Бежанян и ранее пытался начать политическую карьеру, однако все его попытки были неудачными.