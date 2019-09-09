«Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности». Дзюба о настрое на сборную Казахстана

Нападающий сборной России Артем Дзюба 9 сентября опубликовал мотивационный пост в преддверии домашнего отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном.

"Сегодня — важнейший матч с Казахстаном! — написал Дзюба. — Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил".

Напомним, что зенитовцы Артём Дзюба и Юрий Жирков в минувшую пятницу обеспечили сборной РФ важнейшую победу над сборной Шотландии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.