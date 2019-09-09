«Рядом с головой кусок забора прошел». Легковушка опрокинула RAV4 на Маршала Казакова

Второй день подряд в Красносельском районе Петербурга автомобили на перекрестках отправляют друг друга в забор. Если легковушка накануне просто пробила ограждение, то 9 сентября кроссовер еще и опрокинулся набок.

На улице Маршала Казакова днем в понедельник столкнулись легковой автомобиль и кроссовер Toyota RAV4, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, авария произошла на Т-образном перекрестке с проспектом Героев. От удара RAV4 отлетел в металлическое ограждение проезжей части и упал набок, повредив его.

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По словам участника группы Артёма, за рулем кроссовера была девушка, и ей сильно повезло. «С девушкой-водителем RAV4 (та, что на боку лежит) все в порядке. Родилась в рубашке, рядом с головой кусок забора прошел. Вытащили ее через багажник. Второй участник ДТП судорожно бегает, звонит все кому-то!!!» – пишет он.

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«Один ехал по крайней левой прямо, а другой со среднего налево поворачивал, дал ему в задний бок – ну, того и развернуло», – добавляет участник группы Дмитрий.

«Тойоту» на колеса поставили приехавшие на место пожарные.

Отметим, что днем 8 сентября буквально на соседнем перекрестке – улиц Маршала Казакова и Доблести – произошло похожее ДТП. Как сообщали очевидцы, автомобиль Toyota Land Cruiser «почти вытолкал» Mitsubishi на тротуар – «остановил их забор».

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