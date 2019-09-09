Дубль два. Зеленский вновь попробует встретиться с Трампом, на этот раз в США

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попробует встретиться с с лидером США Дональдом Трампом, на этот раз в США.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции главы украинского МИД Вадима Пристайко, которую транслирует телеканал «112 Украина».

«Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США», — заявил Пристайко. Он пояснил, что Зеленский примет участие в работе Генассамблеи ООН.

Кроме того, по словам Пристайко, в ближайшее время будет озвучена дата встречи украинского президента с президентом США Дональдом Трампом.

Реклама



Напомним, что встреча Зеленского и Трампа должна была состояться в начале сентября в Польше во время памятных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны, однако Трамп отменил свою поездку из-за урагана «Дориан».

Отметим, что предыдущий президент Украины Пётр Порошенко тоже несколько раз безуспешно искал встречи с Трампом. А их первое рандеву породило множество спекуляций на тему того, что украинский лидер просто заплатил за посещение Овального кабинета Белого дома.