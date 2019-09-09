«Не прерогатива главы государства». В Кремле объяснили, почему Путин не встретил вернувшихся в результате обмена россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главным для главы государства было добиться обмена удерживаемыми лицами, а не их встреча в аэропорту.
«Это удерживаемые лица. В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», – цитирует 9 сентября заявление Пескова РИА "Новости".
По его словам, российские власти не будут давать комментариев по поводу списка. При этом пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что прошедший в выходные обмен дает «повод для осторожного оптимизма» в вопросе нормализации отношений между двумя странами.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, встречал вернувшихся украинцев в аэропорту Борисполь.
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать.
Тем не менее первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11.
Накануне обмена, 5 сентября, киевский суд освободил из-под ареста экс-командира ПВО ДНР Цемаха, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 в Донбассе. При этом до конца не было понятно, попадет ли он в списки обмена удерживаемыми лицами или нет. Так, украинская прокуратура заверила, что у нее нет такой информации.
Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинга-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.