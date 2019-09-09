«Не прерогатива главы государства». В Кремле объяснили, почему Путин не встретил вернувшихся в результате обмена россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что главным для главы государства было добиться обмена удерживаемыми лицами, а не их встреча в аэропорту.

«Это удерживаемые лица. В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», – цитирует 9 сентября заявление Пескова РИА "Новости".

По его словам, российские власти не будут давать комментариев по поводу списка. При этом пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что прошедший в выходные обмен дает «повод для осторожного оптимизма» в вопросе нормализации отношений между двумя странами.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, встречал вернувшихся украинцев в аэропорту Борисполь.