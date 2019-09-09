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Деньги
09.09.2019 13:41
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Банк России сообщил почти о тысяче поддельных купюр в Петербурге: особая любовь к пятитысячным

Северо-Западное главное управление Банка России отчиталось, что во втором квартале 2019 года в Петербурге удалось выявить 971 поддельную банкроту и в целом их стало меньше на 6%.

Как говорится в сообщении пресс-службы от 9 сентября, 708 подделок имели номинал 5000 рублей (их стало меньше на 5%), 198 банкнот номиналом 1000 рублей (-29%). Как и годом раньше, было выявлено 11 фальшивых банкнот номиналом 500 рублей. Кроме того, были обнаружены шесть фальшивок номиналом 200 рублей, четыре сторублевые и одна 50-рублевая поддельные банкноты, а также две поддельные пятирублевые монеты.

Также в Петербурге выявлено 66 поддельных банкнот иностранных государств. В основном это доллары США, восемь купюр евро и четыре банкноты номиналом по 100 китайских юаней.

Ранее ЦБ РФ отмечал, что наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

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