Рогозин рассказал об "интересном" гражданстве диверсантов-неудачников, попавшихся на режимном объекте Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, пытавшиеся проникнуть на территорию НИЦ ракетно-космической промышленности, имеют "интересное гражданство", у них нашли "много чего интересного".

Накануне в Роскосмосе заявили, что группа почти из 50 человек пыталась проникнуть на территорию предприятия госкорпорации, чтобы испортить оборудование, всего за выходные дни были задержаны 17 человек.

"Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет… интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные", – заявил журналистам Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, на предприятии находится испытательная база для тестирования ракетных двигателей.

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В то же время Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на территории предприятия, находящегося под охраной. "Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под "Буран", – сказал он. Эта территория предприятием не используется, а сдается в аренду. "Все равно это большой внешний периметр нашего предприятия", – отметил глава Роскосмоса.

"Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней", – сказал Рогозин. По его словам, службу безопасности поощрили. "Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям – отрицательное", – добавил он.