«Безобразничали на ряде участков». Памфилова призвала Петербург не торопиться с подведением итогов выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попросила Горизбирком Санкт-Петербурга рассмотреть все жалобы перед публикацией окончательных результатов.

«Если, не дай бог, вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, пеняйте на себя. <...> Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, что никакой тени сомнения быть не должно. Я вас лично предупредила, отдельно Санкт-Петербург», – цитирует 9 сентября обращение Памфиловой к председателю петербургского Горизбиркома Виктору Миненко РИА «Новости».

По ее словам, уже есть «определенные жалобы» на волеизъявление в Петербурге. Глава ЦИК выразила надежду, что Миненко взял ситуацию под контроль, когда «там безобразничали на ряде участков». «Выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда», – привела Памфилова примеры нарушений, попросив рассмотреть их перед подведением итогов.

Напомним, что, по последним данным, при рекордно низкой явке в 30,08% на выборах губернатора Петербурга верх одерживает врио главы города Александр Беглов с 64,46%.