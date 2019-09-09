Совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете наблюдения

В период с 9 по 14 сентября в рамках реализации международною договора по Открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка. Об этом 9 сентября сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения АН-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.