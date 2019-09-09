«Новое Купчино»: как новые объекты меняют жизнь и имидж района

Если сравнить сегодняшний район Купчино с ним же 10 лет назад, то его будет не узнать. За счет новых жилых комплексов, появления спортивных объектов, развития городской инфраструктуры и благоустройства поменялся и общий образ, и восприятие локации.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Изменилась его атмосфера, сформировалась комфортная однородная жилая среда и инвестиционная привлекательность. Именно здесь создается жилой комплекс «Новое Купчино» от компании «Строительный трест» – объект комфорт-класса с ярко выраженными элементами класса «бизнес».

Многое выделяет Купчино: обилие зеленых парков и скверов, широкие магистрали, школы, детские сады, объекты здравоохранения. Большая часть местной застройки – это панельные советские многоэтажки, и «Новое Купчино» – единственный в районе объект, полностью строящийся из кирпича, что предполагает уже совсем другое качество жизни. Архитектурный проект выделяется на общем фоне – комплекс в форме многогранника с тремя вписанными корпусами, оформленными двумя цветами облицовочного кирпича с декоративными элементами на фасадах. На уровне первых этажей применяется материал более темного цвета, и с высотой переходит в боле светлые оттенки. По словам директора по строительству компании «Строительный трест» Андрея Панькова, в этом районе практически нет новых проектов такого масштаба – общая площадь жилья в составе «Нового Купчино» составит 140 000 квадратных метров.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Комплекс появится на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Сегодня ведутся активные строительные работы – проект разделен на пять этапов, ввод в эксплуатацию первого назначен на конец 2020 года, второго – на 2021 год. Весь объект должен быть сдан в 2023 году. Это уютный зеленый район – в 10 минутах парки Интернационалистов и Героев-Пожарных, работы по благоустройству в котором сегодня уже на финишной прямой: в парке появится шесть прудов и инфраструктура для спорта и активного отдыха.

Покупатель недвижимости все чаще обращает свое внимание на локации в районе Купчино, и среди интересующихся велика доля так называемого внутреннего спроса – уже живущих здесь людей. Благодаря близости Дунайского проспекта, КАД и ЗСД от жилого комплекса можно легко добраться до аэропорта «Пулково», «ЭкспоФорума», СКК, а также знаменитых южных пригородов Петербурга – Пушкина и Павловска.

В «Новом Купчино» всего 13 этажей, в некоторых секциях всего четыре квартиры на этаж. «Небольшое количество квартир на этаже – это решение, наиболее распространенное на рынке недвижимости бизнес-класса, которое подразумевает отсутствие длинных коридоров, а также создание однородного социального окружения в условиях, когда вы знаете своих соседей», – комментирует директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Квартиры в домах комплекса создаются для проживания семей – европейские планировки с просторными кухнями-гостиными, гардеробными и застекленными лоджиями. Традиционно для объектов «Строительного треста» здесь нет малогабаритных студий. При этом стоимость жилья – от 100 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже, чем в среднем в проектах во Фрунзенском районе.

Во дворах «Нового Купчино» будет много зелени – комплексное благоустройство, свободное от автомобилей пространство, ландшафтный дизайн с искусственно созданным рельефом и современные детские площадки с игровым и спортивным оборудованием. Для автомобилей есть подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте со своего этажа. Также будут построены отдельностоящие крытые многоуровневые парковки.

«Сегодня почти каждая семья, проживающая в новых домах, владеет как минимум одним автомобилем. В современных проектах реализуется концепция закрытых от машин дворов, а парковка под окнами квартиры становится все более проблемной на фоне увеличения общего количества транспорта на улицах города. Поэтому ряд наших клиентов все чаще задумывается о комплексной покупке квартиры и машиноместа, так как собственный паркинг решает множество задач, связанных с парковкой и уходом за автомобилем», – рассказывает Сергей Степанов.

Входные группы в домах спроектированы на уровне земли без лишних ступенек и возвышений – такая безбарьерная среда удобна для всех жителей: детей, родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных групп населения. Само внутридворовое пространство здесь «с секретом» – визуально может показаться, что внутренние корпуса стоят слишком близко друг к другу. Однако минимальное расстояние между домами составляет 30 метров при высоте окружающих домов в 13 этажей. А поскольку двор будет закрытым и гостевые парковки вынесены за его пределы, то жильцы не будут испытывать недостатка в благоустроенном внутридворовом пространстве и солнечном свете.

«Новое Купчино» строится в районе со сложившейся социальной инфраструктурой: поблизости расположены три школы и несколько детских садов, еще одна новая школа открылась в этом году. Кроме того, для будущих маленьких жителей комплекса «Строительный трест» построит детский сад на 350 мест на прилегающем участке – соответствующее соглашение подписано с городской администрацией. Среди объектов внутренней инфраструктуры «Нового Купчино»: фитнес-центр и ресторанный комплекс. Также в коммерческих помещениях уже через полтора года откроются продуктовые магазинчики, отделения банков, ветеринарные клиники, салоны красоты и другие объекты торговой инфраструктуры, необходимые для обеспечения комфортного проживания.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сочетание всех элементов комфортного жилья делает комплекс «Новое Купчино» одним из самых ярких предложений на рынке в данной локации, а скорое открытие станций метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» создаст новый импульс к развитию торговли и развлечений.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru