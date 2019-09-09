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09.09.2019 14:40
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«Новое Купчино»: как новые объекты меняют жизнь и имидж района

Если сравнить сегодняшний район Купчино с ним же 10 лет назад, то его будет не узнать. За счет новых жилых комплексов, появления спортивных объектов, развития городской инфраструктуры и благоустройства поменялся и общий образ, и восприятие локации.

«Новое Купчино»: как новые объекты меняют жизнь и имидж района

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Изменилась его атмосфера, сформировалась комфортная однородная жилая среда и инвестиционная привлекательность. Именно здесь создается жилой комплекс «Новое Купчино» от компании «Строительный трест» – объект комфорт-класса с ярко выраженными элементами класса «бизнес».

Многое выделяет Купчино: обилие зеленых парков и скверов, широкие магистрали, школы, детские сады, объекты здравоохранения. Большая часть местной застройки – это панельные советские многоэтажки, и «Новое Купчино» – единственный в районе объект, полностью строящийся из кирпича, что предполагает уже совсем другое качество жизни. Архитектурный проект выделяется на общем фоне – комплекс в форме многогранника с тремя вписанными корпусами, оформленными двумя цветами облицовочного кирпича с декоративными элементами на фасадах. На уровне первых этажей применяется материал более темного цвета, и с высотой переходит в боле светлые оттенки. По словам директора по строительству компании «Строительный трест» Андрея Панькова, в этом районе практически нет новых проектов такого масштаба – общая площадь жилья в составе «Нового Купчино» составит 140 000 квадратных метров. 

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Комплекс появится на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Сегодня ведутся активные строительные работы – проект разделен на пять этапов, ввод в эксплуатацию первого назначен на конец 2020 года, второго – на 2021 год. Весь объект должен быть сдан в 2023 году. Это уютный зеленый район – в 10 минутах парки Интернационалистов и Героев-Пожарных, работы по благоустройству в котором сегодня уже на финишной прямой: в парке появится шесть прудов и инфраструктура для спорта и активного отдыха.

Покупатель недвижимости все чаще обращает свое внимание на локации в районе Купчино, и среди интересующихся велика доля так называемого внутреннего спроса – уже живущих здесь людей. Благодаря близости Дунайского проспекта, КАД и ЗСД от жилого комплекса можно легко добраться до аэропорта «Пулково», «ЭкспоФорума», СКК, а также знаменитых южных пригородов Петербурга – Пушкина и Павловска. 

В «Новом Купчино» всего 13 этажей, в некоторых секциях всего четыре квартиры на этаж. «Небольшое количество квартир на этаже – это решение, наиболее распространенное на рынке недвижимости бизнес-класса, которое подразумевает отсутствие длинных коридоров, а также создание однородного социального окружения в условиях, когда вы знаете своих соседей», – комментирует директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов. 

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Квартиры в домах комплекса создаются для проживания семей – европейские планировки с просторными кухнями-гостиными, гардеробными и застекленными лоджиями. Традиционно для объектов «Строительного треста» здесь нет малогабаритных студий. При этом стоимость жилья – от 100 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже, чем в среднем в проектах во Фрунзенском районе. 

Во дворах «Нового Купчино» будет много зелени – комплексное благоустройство, свободное от автомобилей пространство, ландшафтный дизайн с искусственно созданным рельефом и современные детские площадки с игровым и спортивным оборудованием. Для автомобилей есть подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте со своего этажа. Также будут построены отдельностоящие крытые многоуровневые парковки. 

«Сегодня почти каждая семья, проживающая в новых домах, владеет как минимум одним автомобилем. В современных проектах реализуется концепция закрытых от машин дворов, а парковка под окнами квартиры становится все более проблемной на фоне увеличения общего количества транспорта на улицах города. Поэтому ряд наших клиентов все чаще задумывается о комплексной покупке квартиры и машиноместа, так как собственный паркинг решает множество задач, связанных с парковкой и уходом за автомобилем», – рассказывает Сергей Степанов. 

Входные группы в домах спроектированы на уровне земли без лишних ступенек и возвышений – такая безбарьерная среда удобна для всех жителей: детей, родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных групп населения. Само внутридворовое пространство здесь «с секретом» – визуально может показаться, что внутренние корпуса стоят слишком близко друг к другу. Однако минимальное расстояние между домами составляет 30 метров при высоте окружающих домов в 13 этажей. А поскольку двор будет закрытым и гостевые парковки вынесены за его пределы, то жильцы не будут испытывать недостатка в благоустроенном внутридворовом пространстве и солнечном свете.  

«Новое Купчино» строится в районе со сложившейся социальной инфраструктурой: поблизости расположены три школы и несколько детских садов, еще одна новая школа открылась в этом году. Кроме того, для будущих маленьких жителей комплекса «Строительный трест» построит детский сад на 350 мест на прилегающем участке – соответствующее соглашение подписано с городской администрацией. Среди объектов внутренней инфраструктуры «Нового Купчино»: фитнес-центр и ресторанный комплекс. Также в коммерческих помещениях уже через полтора года откроются продуктовые магазинчики, отделения банков, ветеринарные клиники, салоны красоты и другие объекты торговой инфраструктуры, необходимые для обеспечения комфортного проживания. 

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сочетание всех элементов комфортного жилья делает комплекс «Новое Купчино» одним из самых ярких предложений на рынке в данной локации, а скорое открытие станций метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» создаст новый импульс к развитию торговли и развлечений. 

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

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