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Власть
09.09.2019 13:11
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Зеленский готов к переговорам с Путиным в «нормандском формате» уже в сентябре. В этом месяце он планирует и встречу с Трампом

Украинский МИД заявил, что президент страны выступает за проведение переговоров в «нормандском формате» уже в этом месяце. Российский лидер также не против, однако попросил прописать регламент и призвал Украину соблюдать договоренности.

«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в «нормандском формате». По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», – цитирует 9 сентября заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко «Интерфакс».

По его словам, уже есть договоренности «фактически со всеми участниками» так называемого «нормандского формата», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция. Он также отметил https://interfax.com.ua/news/political/612090.html, что на 23 сентября у Зеленского запланирована поездка в США, где он примет участие в Генассамблее ООН и встретится с Дональдом Трампом.

Вчера, 8 сентября, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заверил, что он готов продолжить работу в рамках «нормандского формата». При этом российский президент потребовал проработать повестку форума, отметив необходимость выполнения украинской стороной предыдущих договоренностей.

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