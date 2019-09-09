США не признали и осудили выборы в Крыму

Посольство США в Киеве осудило проведение Россией местных выборов в Крыму. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в твиттере от 6 сентября.

Ми не ви?знаємо результати так званих «виборів», проведених окупаційною владою Росії. Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму та ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. https://t.co/1lsKRkmc6W — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9. September 2019

В американском посольстве на Украине подчеркнули, что не признают их результаты. "Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины," – подчеркнули в диппредставительстве.

В Крыму в единый день голосования 8 сентября, в частности, прошли выборы в законодательное собрание Севастополя – Государственный совет. "Единая Россия" набирает более 54% голосов на выборах депутатов Госсовета второго созыва по итогам обработки более 90% протоколов участковых избиркомов. Также жители полуострова выбирали депутатов республиканского парламента и 265 представительных органов власти в городах и селах региона.