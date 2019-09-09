В Краснодаре в детском садике упало дерево. Один ребёнок погиб, второй пострадал

Упавшее дерево накрыло воспитанников детского садика и воспитательницу в Краснодаре. Для одного из малышей полученные травмы оказались смертельными.

Как сообщает региональная прокуратура, 9 сентября около десяти утра на территории детского садика 48 упало дерево. Травмы получили двое воспитанников из ясельной группы (в ней обычно состоят дети до 3 лет) и воспитательница. Пострадавших госпитализировали, одного из детей спасти не удалось.

Прокуратура по факту произошедшего проводит проверку. Сотрудники ведомства ищут ответственных за состояние деревьев в районе дошкольного учреждения.