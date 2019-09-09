ЦИК Абхазии объявил о победе Хаджимбы на президентских выборах

Глава Республики Абхазии Рауль Хаджимба выиграл второй тур президентских выборов с 47,38% голосов. Об этом 9 сентября сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на главу ЦИК республики Тамаза Гогию.

Как заявили в Центризбиркоме страны, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа проиграл с небольшим отрывом – он набрал 46,19% голосов. Окончательные итоги голосования пообещали озвучить через три дня.

Кандидаты в президенты могут обжаловать итоги выборов в течение трех дней после того, как будут озвучены окончательные результаты, отметил Гогия. Ранее Алхас Квициниа не признал предварительные итоги выборов и заявлял о намерении оспаривать их в суде.

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, явка составила 65,98% от общего списка избирателей. Оба кандидата не набрали необходимых 50% голосов в первом туре. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа – 22,91% голосов избирателей.