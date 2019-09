ЕС: Россия и Украина могут заключить контракт о транзите газа на 10 лет

Европейская комиссия анонсировала проведение на следующей неделе переговоров по газу между Россией и Украиной при посредничестве еврочиновников.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3

— Maro? ?ef?ovi??? (@MarosSefcovic) 9. September 2019