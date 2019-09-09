ЕС: Россия и Украина могут заключить контракт о транзите газа на 10 лет

Европейская комиссия анонсировала проведение на следующей неделе переговоров по газу между Россией и Украиной при посредничестве еврочиновников.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maro? ?ef?ovi??? (@MarosSefcovic) 9. September 2019

«Рад сообщить, что я принимаю следующий раунд трехсторонних переговоров по газу 19 сентября. Я убежден, что прогресс [в этом вопросе] даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона», – заявил 9 сентября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своем твиттере.

На предстоящих переговорах стороны должны будут выработать подход к поставкам и транзиту российского газа в ЕС через Украину в следующем году, когда завершится текущий транзитный договор. Еврокомиссия хотела бы, чтобы Москва и Киев заключили договор сразу на 10 лет с оговоренным годовым объемом газа. РФ настаивала на продлении текущего контракта на год.

Ранее Шефчович рассказал, что провел телефонные переговоры с российским министром энергетики Александром Новаком, на которых обсуждался дальнейший транзит газа через Украину. Вице-президент Еврокомиссии заверил, что точную дату можно будет назвать после консультаций с украинской стороной.