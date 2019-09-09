ВЦИОМ: Россияне делают сбережения и ждут ослабления рубля. Деньги готовы тратить только по-крупному

Россияне предпочитают сберегать, а не тратить, но готовы выложить деньги на крупные покупки. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 9 сентября, индекс потребительского доверия, то есть то, насколько благоприятным кажется нынешнее время для больших приобретений, стал максимальным за 2019 год и достиг 39 пунктов.

При этом в целом позиции «сберегай, меньше трать» придерживаются 66% россиян. Свободные деньги больше трети предпочитает положить в банк, при этом количество тех, кто хранит средства в рублях, за два месяца возросло на 5% и достигло 63%.

Поскорее забрать из банков деньги намерены 32% опрошенных – этот показатель стабилен https://www.fontanka.ru/2019/04/11/025/ с февраля 2019 года. Поклонниками иностранной валюты среди опрошенных оказался каждый десятый, в долларах из них деньги хранит половина.

Как отмечают социологи, в стране остаётся всё меньше людей, которые не откладывают средства на чёрный день: в августе 2019 года доля декларирующих отсутствие сбережений составила 33% от всех опрошенных. Будущее россиянам видится не слишком оптимистичным: граждане прогнозируют всё большее ослабление рубля, 46% верят, что через год доллар будет стоить 73 рубля.