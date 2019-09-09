Председатель ТСЖ в центре Петербурга организовал семейный подряд. Миллионы собственников уходили в подставную фирму

Бывшего председателя ТСЖ в Петербурге приговорили к условному сроку за мошеннические хищения денег собственников. Решение вынес Дзержинский районный суд 9 сентября, как следует из карточки дела.

По данным пресс-службы городской прокуратуры, Андрей Аладинский, возглавлявший ТСЖ 14-го дома на Захарьевской улице, оформил на своего родственника ООО «ТрансПромСервис». Учредителю коммунальщик пообещал, что компания будет заниматься перевозкой грузов. Аладинский получил от родственника ключи, содержащие пароли доступа к системе удаленного управления банковскими счетами. И в реальности на расчётный счёт созданной фирмы переводились деньги собственников ТСЖ.

Сумма накопилась в два миллиона рублей.

Суд назначил Аладинскому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.