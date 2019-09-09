ЖК Петр Великий – самый высокий строящийся жилой дом в Петербурге

РСТИ (Росстройинвест)

ЖК Петр Великий, который РСТИ (ГК Росстройинвест) возводит у берега Невы в Рыбацком, признан самым высоким строящимся жилым домом в Санкт-Петербурге по данным Единого реестра застройщиков.

Высота здания – 32 этажа. Благодаря шпилю, венчающему крышу, высота здания достигает 118 метров. Ввод в эксплуатацию запланирован уже на конец 2019 года. В продаже остались последние видовые квартиры.

«В 2012 году холдинг РСТИ ввёл в эксплуатацию первый в городе жилой небоскрёб, получивший название «Князь Александр Невский», – комментирует Игорь Креславский, председатель правления холдинга РСТИ. – Полученный опыт позволил нам выстроить все процессы высотного строительства в ЖК «Петр Великий» максимально эффективно».

«Петр Великий» – это проект комфорт-класса на излучине Невы в Невском районе Санкт-Петербурга. Из большинства квартир открывается живописный вид на реку, лесопарковую зону, петербургские мосты. Дом рассчитан на 433 квартиры суммарной площадью 19 тыс. кв.м. На придомовой территории, свободной от машин, будет выполнено озеленение, благоустроят площадки для отдыха взрослых и детей, оборудуют места для выгула домашних питомцев. Входные группы будут оформлены в бело-голубых тонах. Существующую социально-бытовую инфраструктуру района дополнят коммерческие помещения на первом этаже жилого комплекса.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" – застройщик ЗАО "РСТИ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Князь Александр Невский" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/